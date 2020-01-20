“Полгода с Ломаченко”: отец Хабиба рассказал о бое с Мейвезером

2 часа ago
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Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Адбулманап прокомментировал информацию о возможном бое против непобедимого американца Флойда Мейвезера.

"У Мейвезера статистика боев 50 побед и 0 поражений, он величайший в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя – с Хабибом. Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони Фергюсоном, после этого полгода поработаем с Ломаченко, потом будет бой по боксу", – цитирует слова Нурмагомедова-старшего Sport.ua.

"Полгода с Ломаченко": отец Хабиба рассказал о бое с Мейвезером

Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Спорт-Экспресс

Он также озвучил свою версию формата поединка против Мейвезера, предложив провести последний раунд по правилам MMA.

"Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам, если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами?" – добавил Абдулманап.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет против Конора МакГрегора.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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