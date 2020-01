Знаменитый боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский титул

Знаменитый колумбийский боксер Элейдер Альварес (24-1, 13 КО) добыл эффектную победу над американцем Майклом Силсом (24-2, 18 КО).

Альварес – Силс

@trboxing

Десятираундовый поединок за вакантные пояса чемпиона по версиям WBC Continental Americas и WBO Inter-Continental прошел в Вероне (США) и завершился досрочно.

В седьмом раунде 35-летний колумбиец мощно пробил с правой, после чего его соперник уже не смог подняться. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

The sound of that right hand from Eleider Álvarez on Michael Seals: YIKES pic.twitter.com/kb8flnEjTw

— Jimmy Clarke (@JimmyClarke) January 19, 2020

HOLYSH*T 😱😱😱

While fans are busy watching #UFC246, Eleider Alvarez just scored a body on #AlvarezSeals

WHAT A KNOCKOUT 🔥🔥🔥pic.twitter.com/N9fZb6w3kn

— MMA India (@MMAIndiaShow) January 19, 2020

alvarez knockout #boxing pic.twitter.com/ualYRF8QF8

— D (@das_187) January 19, 2020

Напомним, что 5 августа 2018 года Элейдер завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде Сергея Ковалева (32-3-1, 28 КО).

В бою-реванше 3 февраля 2019-го успех был уже на стороне россиянина, который победил единогласным решением судей и вернул себе пояс.

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com