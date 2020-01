Чемпион мира по боксу сенсационно проиграл нокаутом все титулы

Чемпион мира IBF и IBO, а также "суперчемпион" мира WBA в первом среднем весе Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO) потерпел сенсационное поражение от доминиканца Джейсона Росарио (20-1-1, 14 KO).

Росарио (белые трусы) – Уильямсон

Поединок в Liacouras Center, Филадельфия (США), завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Уже в дебюте встречи чемпион получил рассечение. 24-летний Россарио стал наращивать давление, раз за разом донося тяжелые удары до головы соперника.

В пятой трехминутке Росарио удался мощнейший апперкот, после которого рефери вмешался и остановил бой.

The super welterweight division continues to amaze us as Jeison Rosario stuns Julian Williams with a 5th round stoppage to claim the WBA and IBF titles💥🥊

Is there a division more open than this? pic.twitter.com/RcEVHRgOJC

— BoxmanSteve (@SteveBoxman) January 19, 2020

Julian Williams stopped by Rosario

2020 upsets begin pic.twitter.com/KCkI13JWXc

— 1st Team All Common Sense (@MrRoscoes) January 19, 2020

Faint jab…faint jab…faint jab…. massive right uppercut and clean up left hook. That’s beautiful work from Rosario. Had J-Rock looking up at Jesus pic.twitter.com/L0Agt4Cdup

— Robert Littal (@BSO) January 19, 2020

