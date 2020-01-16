Усик со спортсменами провел молебен в Киево-Печерской лавре

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вместе со своими друзьями-спортсменами посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где приняли участие в молебне в Крестовоздвиженском храме.

После молебна спортсмены посетили Лаврские пещеры, а у мощей преподобного Ильи из града Мурома вознесли особые молитвы. В завершение встречи было сделано общее памятное фото, а отец Глеб преподнес гостям памятные лаврские сувениры, информирует Lavra.ua.

(c)Lavra.ua

(c)Lavra.ua

Новости"Прошу Бога": Усик рассказал о соблазнах и симпатичной девушке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сделал откровенное заявление про Бога, чем вызвал поток гневных комментариев в сети.

Кроме того, крымчанин выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com