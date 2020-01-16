Российский друг Ломаченко сделал заявление по допинг-скандалу
Российский боксер Александр Беспутин, который является другом украинца Василия Ломаченко, заявил, что не употреблял запрещенные препараты в ответ на обвинения в использовании допинга.
Как сообщает агентство vringe, в команде спортсмена считают, что найденный в анализе россиянина Лигандрол попал в его организм во время употребления пищи. Сам боксер также отрицает свою вину.
Александр Беспутин и Василий Ломаченко
UA-Football
"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", – заявил Беспутин.
Стоит отметить, что представители WBA рассказали о том, что россиянин принял решение вскрыть пробу "Б".
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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Беспутин провалил допинг-тест после победы над Раджабом Бутаевым в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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