Россиянин Ковалев, избивший женщину, угодил в новый скандал в США

На экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, который был обвинен в избиении американки Джейми Фронтц, был подан еще один иск в суд.

Как сообщает агентство TMZ Sports, изначально пострадавшая требовала от россиянина компенсацию в размере 8 млн долларов, но отозвала судебный иск, сумев лично договориться со спортсменом о выплате неустойки в размере 650 тысяч долларов. По ее словам, Ковалев выплатил стартовые 250 тысяч, после чего прекратил платежи.

Сергей Ковалев

Lenta.ru

Стоит отметить, что против боксера открыто уголовное дело по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах, которое еще не закрыто. В случае признания вины россиянина ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня 2018 года Сергей Ковалев совершил нападение на американскую модель Джейми Фронтц.

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По материалам: www.obozrevatel.com