Усик высказался о мире в Украине: спортивные итоги 14 января

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как достичь мира в Украине, а футболист Иван Ордец объяснил, почему сборная Украины сильнее российской.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 января.

Кроме того, женская сборная Украины по футзалу произвела фурор, разыграв невероятную комбинацию в матче. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Не разделять на московских": Усик рассказал, как достичь мира в Украине

Сбежавший футболист сборной Украины рассказал о матче с Россией на Евро-2020

За титул: стало известно, с кем будет драться Усик

Вежливый спецназ: как Ломаченко из украинского любимчика превратился в плод русской пропаганды

Сборная Украины выдала фантастическую комбинацию на турнире по футзалу

Перфоманс ультрас "Динамо" вошел в топ-3 в мире

Без Беседина: "Динамо" приняло важное решение

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com