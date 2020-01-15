“Ужасно больно”: безумный нокдаун по печени поразил сеть

В интернете набирает популярность видео боксерской тренировки в одном из спортзалов.

На видео один из участников спарринга пропускает мощнейший удар в печень, после которого с криками опускается на канвас ринга. Пользователи сети не смогли сдержать эмоций, комментируя этот безумный удар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Это было очень больно🔥💥

Публикация от Ukraine Boxing 🥊 (@ukraineboxing) 4 Янв 2020 в 6:27 PST

"Это очень больно, хотя он и не приложился сильно, наверное на вдохе попало! Ужасно больно", – делятся своими мнениями юзеры.

НовостиБоксер оскорбил бойца UFC и улетел в нокаут

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между двумя американскими бойцами MMA Эммануэлем Кэлхоуном и Марком Эйтелем на турнире промоутерской организации Xtreme Knockout закончился мощнейшим нокаутом.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com