“Ужасно больно”: безумный нокдаун по печени поразил сеть
В интернете набирает популярность видео боксерской тренировки в одном из спортзалов.
На видео один из участников спарринга пропускает мощнейший удар в печень, после которого с криками опускается на канвас ринга. Пользователи сети не смогли сдержать эмоций, комментируя этот безумный удар.
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Это было очень больно🔥💥
"Это очень больно, хотя он и не приложился сильно, наверное на вдохе попало! Ужасно больно", – делятся своими мнениями юзеры.
НовостиБоксер оскорбил бойца UFC и улетел в нокаут
Как сообщал OBOZREVATEL, бой между двумя американскими бойцами MMA Эммануэлем Кэлхоуном и Марком Эйтелем на турнире промоутерской организации Xtreme Knockout закончился мощнейшим нокаутом.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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