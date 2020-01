Поветкин не у дел? Руису предложили бой со знаменитым британцем

Промоутер из организации Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил бывшему чемпиону в супертяжелом весе Энди Руису серьезную сумму за бой против британца Диллиана Уайта.

Известный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер написал у себя в Twitter, что Хирн предложил мексиканцу семизначную сумму за выход на поединок против Уайта 28 марта или в начале апреля на территории Великобритании.

Энди Руис

Sources: Dillian Whyte remains engaged in negotiations with Alexander Povetkin for a bout in the same timeframe in the U.K. Whyte appears destined for a significant fight in the spring regardless https://t.co/B9bOS7C93w

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 14, 2020

Стоит отметить, что представители британского боксера ведут переговоры с россиянином Александром Поветкиным по поводу боя, который должен состояться в этот же временной промежуток. Таким образом, Уайт почти наверняка проведет поединок с серьезным соперником уже этой весной.

