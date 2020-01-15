Перед боем с Джошуа: Усик получил важный совет от экс-чемпиона мира

Бывший чемпион мира в втором среднем весе Карл Фроч посоветовал украинцу Александру Усику перед боем с Энтони Джошуа провести поединок с каким-нибудь опытным супертяжем.

"Я хочу увидеть бой Джошуа с Усиком. Однако я считаю, что Усику сперва надо подраться с достойным супертяжеловесом. И таким соперником для него является Чисора. Дерек покажет, способен ли Усик выдержать бой против мощного оппонента с тяжелым ударом", – заявил Фроч в интервью Sky Sports.

НовостиЗа титул: стало известно, с кем будет драться Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские конторы резко изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика (17-0, 13 КО) против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

8 декабря президент WBO Франсиско Валкарсель заявил, что Энтони Джошуа должен провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com