Фьюри подтвердил, что Кличко нокаутировал Уайлдера

9 часов ago
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в правдоподобности слов британского боксера Диллиана Уайта о том, что легендарный украинец Владимир Кличко жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера во время спарринга в 2014 году.

"Я верю этим словам. Я не вижу причин, по которым Диллиан Уайт стал бы врать, ведь он был там. Я слышал об этом и от других людей. Людей, которые близки к Кличко. Но спарринг – это спарринг. Лучше быть нокаутированным в зале, чем в титульном бою", – заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Фьюри подтвердил, что Кличко нокаутировал Уайлдера

Тайсон Фьюри

УНИАН

Напомним, что титульный бой за пояс WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Диллиан Уайт рассказал, что Владимир Кличко жестко нокаутировал нынешнего чемпиона мира Деонтея Уайлдера во время одного из спаррингов.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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