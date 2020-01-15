Бокс: расписание главных боев 18 января

В ближайший уикенд состоятся несколько боксерских поединков, заслуживающих внимание всех поклонников этого вида спорта.

В 2020 году возможен бой и украинца Александра Усика

boxinggu.ru

В разных уголках планеты пройдут три боя за титул чемпиона мира и один за региональный титул.

17 января

Шохжахон Эргашев (17-0-0, 15 KO) vs Адриан Эстрелья (29-4-0, 24 KO).

На арене WinnaVegas Casino & Resort, США, состоится бой в легком весе (до 61,2 кг).

18 января

Джулиан Уильямс (27-1-1, 16 КО) vs Джейсон Росарио (19-1-1, 13 КО).

На арене Liacouras center, Пенсильвания, США, состоится бой за титул чемпиона по версии WBA Superworld, IBF World, IBO World в первом среднем весе (до 69,8 кг)

Кения Энрикес (22-1-0, 9 KO) vs Чаоз Минова (6-2-0, 5 KO)

На арене Tamazula, Мексика, пройдет бой среди боксеров в первом наилегчайшем весе (до 48,9кг)

Элейдер Альварес (24-1-0, 12 KO) vs Майкл Силс (24-2-0, 18 KO)

На арене Turning Stone Resort & Casino, Нью-Йорк, США, состоится бой за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas в полутяжелом весе (до 79,3 кг)

Себастьян Формелла (21-0-0, 10 KO) vs Роберто Аррьяса (18-1-0, 14 KO)

На арене Edel-Optics.de Arena, Гамбург, Германия, состоится бой за титул чемпиона по версии IBO World в полусреднем весе (до 66,6 кг)

НовостиБокс: расписание главных боев 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, промутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что свой следующий бой украинец проведет за титул WBO либо против Джошуа либо против лидера рейтинга – Джозефа Паркера.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com