Вежливый спецназ: как Ломаченко из украинского любимчика превратился в плод русской пропаганды

Сегодня ты – герой, а завтра – чужой. Вряд ли еще месяц назад Василий Ломаченко задумывался о такой истине, но недавно "хлебнул" ее сполна.

Возможно, один из ведущих украинских боксеров и хотел быть максимально вежливым по отношению ко всем, но то самое видео будто прорвало плотину. Ну а как иначе, когда во время войны (пусть и неофициальной или даже гибридной) ты постишь лестное видео с участием силовиков противника? И народ не стал молчать – Ломаченко довольно быстро из "любимого чемпиона" стал "ватным спортсменом". Украинцы запустили полную переоценку статуса Василия и отношения к нему.

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OBOZREVATEL развертывает на полную всю историю пути Ломаченко к российской пропаганде и размышляет, кто скрывается за привычным нам образом Василия – просто "не подумавший" спортсмен или настоящий апологет русского мира?

"Дело не в спецназе", а "суть – не в триколоре"

Конечно, в целом подобному развитию событий и позиции Ломаченко нечего удивляться – это уже не первый его политический (или вернее, гражданско-социальный) зашквар. До этого была "политическая напряженность между Украиной и Россией", реклама российской продукции и неоднократное "спасибо деду за победу" в лучших традициях российской пропаганды. А "вежливые люди" стали лишь пиком этого движения, точкой, когда общие массы уже не стерпели.

Ломаченко (слева) перед боем с Хосе Линаресом

Почему сейчас зашквар самый горячий? Кроме того, что Василий в открытую (и не в первой) бросается словами о "братьях русских" и спокойно принимает позицию "русского мира", так и идет в поддержку российских силовиков, спецназа, который на видео называется "вежливые люди".

Именно так после аннексии Крыма называются российские бойцы без знаков различия – "зеленые человечки", которые действуют неофициально и в основном в стиле спецназа. Бойцы, которые в том числе сейчас наполняют украинские территории в составе Л-ДНР и воюют против Украины. Враги. Хотя на видео в нескольких кадрах четко прослеживается флаг России…

На понятное возмущение в соц. сетях от украинцев Ломаченко же отвечает стихом – красиво, но лишь усугубляя события. "Суть не в триколоре" и "чтоб брат не лез на брата" – глаголет Ломаченко, и еще больше подливает масла в огонь. И все, Вася больше не любимчик, его захлестывает критика и общая нелюбовь. Боксера "травят" не только радикально настроенные украинцы, но и в среднем нейтральные малоактивные жители Украины.

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Просто православие? Нет, просто помутнение российской пропагандой

То есть, еще раз – один из лучших боксеров Украины и ее представитель на мировой арене поддерживает силовиков из России, русский мир и не видит проблем в концепции "мыжебратья". Ухххх, мозги начинают закипать!

Василий Ломаченко всю подготовку к боям проводит в США

Хотя стоит остановиться и посмотреть на это с другой точки зрения: Василий – усердный спортсмен, который с юных лет предает значение вере и религии, и сейчас его просто не так поняли. Видео с "вежливыми людьми" ведь изначально православное, о силе духа. Ну бывает же, правда?

В данном случае – не бывает. Ломаченко стал именно продуктом российской пропаганды по всем фронтам. Опубликованное Василием скандальное видео – укороченный и черно-белый "апдейт" видеоролика, произведенного монастырем Российской православной церкви (РПЦ) "Корсунская пустынь". Мораль – православные не являются слабыми и тоже должны давать отпор, и т.д. И в конце – благодарность за участие в сьемке "вежливым людям" (хотя на видео четко видно, что бойцы имеют принадлежность к силовым структурам России (флаг, экипировка)).

Почему Вася опубликовал более короткий и черно-белый вариант – так и останется невыясненным. Но если это была попытка скрыть российский флаг, то тщетно и смешно. Хотя тренер Александра Усика Сергей Лапин таки вздумал заступиться за Ломаченко, парируя словами "где вы на черно-белом видео увидели цветной флаг?" Ох…

Что интересно, оригинал видео с военными отсутствует на самом сайте "Корсунской пустыни" в разделе "Видео" (хотя других роликов даже этого цикла "Записки алтарника" там полно). Только Youtube-канал. А в конце ролика авторская подпись "Видеостудия "Корсунь", следы которой вообще приводит в… Севастопольское благочиние УПЦ (на оф. сайте которого этого видео тоже не найти).

То есть, все якобы чисто и на официальном уровне не имеет отношение к церкви как структуре. Но суть и подтекст четко определенный – есть "наши" (российские) бойцы, которые ставятся в пример, и ничего страшного, что они называются зашифровано "вежливые люди" и в черно-белом варианте подаются как бойцы без знаков различия. И все это "склепала" видеостудия из аннексированного Крыма… И все это спокойно поддерживает всемирно известный украинец. Занавес!

Почему Василий все это продвигает?

Нет, Ломаченко – не агент КГБ (хотя, теперь как знать наверняка…), и делает это не по конкретному заданию из Кремля или разведслужб. Мотивы другие, личные, с чисто убеждениями самого Василия и его семьи. И проблема как раз в этих самых убеждениях и взглядах, в которых Василий вырос и живет сейчас.

Василий Ломаченко почти каждую свою победу празднует с флагом Украины. И не придерешься

gdb.rferl.org

В то время, как украинское общество хоть и микроскопическими шагами, но сквозь две революции ищет себя и свое место в истории, украинский спорт живет в своей реальности. Законсервированной совковой реальности, которая строится еще на советских методичках и подходах. И в которой об интеллектуальном и личном развитии говорят немного.

Да, украинские спортсмены добывают победы и награды для Украины – однозначно. Но это лишь формальное поле, потому что именно государство Украина официально делегирует их на турниры и т.д. А вот за национальные интересы и актуальные ценности спортсмены вовсе не "парятся" (и часто даже не знают о них). Война с потерей территорий, аннексия Крыма. украинский язык и фактическая (а не бумажная) независимость страны – это часто далекие темы для большей части украинских спортсменов. С юного возраста они днями тренируются и путешествуют, зависая и играя в телефонах (раньше – в карты и т.п.), читая незаурядные журналы, слушая "Руки вверх" или русский рэп, и полностью ассимилируясь русской культурой. Помните, как тот же Ломаченко в августе 2018-го выложил в Инстаграм видео с ездой за рулем под песню Михаила Круга "Пристегивайся, братан"?

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Всем хорошего выходного дня, и весёлого настроения от нашего Чемпиона @lomachenkovasiliy😉👌😂

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 29 Июл 2018 в 3:30 PDT

Увы, но Ломаченко не стал исключением из всего этого. Уроженец Белгород-Днестровского – небольшого городка в Одесской области (далеко не самый украинизированный регион) в пару десятков километров от еще одной непризнанной республики российского происхождения (Приднестровья) в 90-х фактически не мог получить украинские основы при воспитании. Парень сформировался в чистом постсоветском пространстве, когда даже в самой Украине (как и во всем мире) общество почти не отделяло себя от России. Какое же тут признание аннексии Крыма и открытой агрессии России на Донбассе?

Так где же Украина?

Хотя Ломаченко очень долго и последним из основной массы спортивных звезд "раскрыл карты". Когда Усик уже вовсю шкварился на разговорах о Крыме (а позже – и на теме с Шарием), а Гвоздик выдал тираду на тему "это все Порошенко виноват", Василий по-гроссмейстерски молчал.

Давняя компания по боксу и интересам – Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

ua.tribuna.com

Однако в общем, за время своей известности, Ломаченко всегда придерживался пророссийского курса и не чурался русского мира. Еще в 2019-м Василий в интервью каналу ВВС в США рассказывал о своих русских друзьях, с которыми он не будет "разрывать отношения из-за того, что там что-то делят наверху" (оттуда же и слова про "политическую напряженность между Украиной и Россией").

Или как в разговорах о возможной смене гражданства (не на российское, а на американское) Ломаченко так и не произносит слово "Украина". Например, как в одном из интервью в 2017-м, едва ли не самая популярная цитата на эту тему: "Да, 6 месяцев в году я живу в США. Я там готовлюсь к боям, но потом всегда возвращаюсь домой. Здесь мои корни, здесь все мне знакомо. Как говорится, "где родился, там и пригодился". Я люблю свой город, люблю свою страну. Я буду жить здесь. Здесь я свой – там чужой", – цитирует Василия "7 канал". Конечно, это может чистое… "Совпадение? Не думаю" (?).

Ровно также Ломаченко не произносит слово "Украина" даже в поздравлении украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. В то же время Василий просто желает им мирного неба, сил и… улыбок.

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И даже когда у Усика проявление украинских атрибутов (особенно ранее) идет на довольно высоком уровне, и название родной страны фигурирует часто и уверенно, Ломаченко будто живет в другом пространстве. Хотя в чем-то так и есть – по полгода боксер проживает в США, а потом фактически закрывается и исчезает от чужих глаз в родном Белгород-Днестровском.

Привет, новый Василий Ломаченко

13 января Ломаченко выдал очередной ответ в рамках этого политического сражения, который в его Инстаграм называется "Так есть и так будет" и несет в себе видео с нарезкой празднований побед с украинским флагом. Мол, вот же главное – украинский флаг, и он на месте!

Так-то так, но в глобальном смысле флаг – символ или атрибут (наравне с гербом, бесспорно, самый важный), нежели основа. Ломаченко продолжает жить в той, "постсоветской Украине" (у которой тоже сине-желтый флаг) рядом с Россией, в то время как современные украинцы стремятся жить без России, воюют с ней и пытаются двигаться в других направлениях в противовес русскому миру.

Но Ломаченко не хочет меняться как человек (особенно в своих взглядах и идеях) – его воспитание спортсмена это не предусматривает, а в окружении так не принято. Да и как же обидеть русских друзей, с которым росли рядом в "совковом" "аквариуме"? И какая вообще война с Россией, это все просто "дележ где-то сверху"! Легче двигаться по своим, уже накатанным рельсам и выдавать желаемое за действительное…

Как быть сейчас и дальше? Каждый пойдет своим путем. Статус Ломаченко изменится, хотя его это особо не волнует (на карьеру не повлияет, а способ жизни семьи в Белгород-Днестровском слишком закрытый, чтобы ощутить последствия социальной критики). Фанаты же еще некоторое время будут "полоскать" его и станут меньше болеть в боях. Но через некоторое время это утихнет, и Ломаченко оставят в покое. Жаль только, что этот самый покой он получит не в статусе "любимого украинского чемпиона", а как "очередной спортивный "ватный" пособник русского мира".

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Автор

Олекса Витер

По материалам: www.obozrevatel.com