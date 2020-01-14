МакГрегор бросил дерзкий вызов легенде бокса

18 часов ago
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил переговорах его представителей с филиппинцем Мэнни Пакьяо по поводу организации боя между ними.

"По правде говоря, мы говорили о бое между мной и Мэнни. Мы сделали предложение, но нам сказали, что время еще не пришло. Шансы, что поединок состоится, довольно высоки", – заявил МакГрегор в интервью агентству ESPN.

МакГрегор бросил дерзкий вызов легенде бокса

Конор МакГрегор

Он также признался в своей любви к боксу и желании выиграть чемпионский пояс.

"Я мог бы боксировать с Полом Малиньяджи, но легко его нокаутирую, поэтому это неинтересно. Я еще буду боксировать, я люблю это дело. Я очень хорош в этом, поэтому завоюю чемпионский пояс", – добавил ирландец.

НовостиГлава UFC анонсировал реванш между Мейвезером и МакГрегором

Как сообщал OBOZREVATEL, свой следующий бой Конор МакГрегор проведет против Дональда "Ковбоя" Серроне в субботу, 18 января.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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