“Вы только посмотрите!” Уайлдер обматерил Фьюри и Джошуа

1 час ago
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Американский чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер выругался в адрес своего будущего соперника Тайсона Фьюри и его соотечественника Энтони Джошуа.

Бронзового бомбардировщика возмутило то, что AJ предложил свою помощь Фьюри в качестве спарринг-партнера в тренировочном лагере Цыганского короля накануне боя 22 февраля. По мнению обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC), два британца объединились против него.

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"Вы только посмотрите!" Уайлдер обматерил Фьюри и Джошуа

Деонтей Уайлдер

"Да, я видел это. Вы только посмотрите на этих с*чек! А как еще назвать людей, которые объединяются против кого-то? Они говорят, что лучшие в дивизионе, я говорю, что я. И теперь эти д*****бы пытаются объединится в одну команду. Считаю, это противостояние США – Великобритания", – цитирует Уайлдера The Sun со ссылкой на ThaBoxingVoice.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из промоутеров Александра Усика Эдди Хирн высмеял поведение Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера накануне матча-реванша.

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Автор

"Вы только посмотрите!" Уайлдер обматерил Фьюри и Джошуа

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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