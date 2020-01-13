“Так есть и так будет!” У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео
В сети продолжает набирать обороты скандал вокруг украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, который опубликовал в Instagram видео с российским спецназом.
Ролик вызвал волну негодования со стороны украинцев, а сам боксер обратился к поклонникам стихом, в котором назвал россиян братьями. В ответ на критику Василия так же выступили на официальной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram LomUs Official. Здесь был опубликован ролик с победами легковеса на различных турнирах, после которого он выходил в ринг с украинским флагом.
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"Так было, так есть и так будет", – подписали видео авторы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Василий Ломаченко опубликовал ролик, в котором прославляется "сила православного духа", а также благодарят "вежливых людей".
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Украинцы гневно отреагировали на видео, а один из фанатов предложил включить боксера в список на обмен военнопленными с Россией.
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Шоумен Сергей Притула высмеял Ломаченко, спросив его, почему на видео нет бурятских танкистов.
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Кроме того, бывший атошник Роберто Моралес жестко прошелся по украинским спортсменам, назвав их гомосоветикусами.
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Сам Ломаченко записал ответ к фанатам, заявив, что суть ролика не в российском флаге на шевронах спецназовцев.
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Болельщики мощно отреагировали на обращение Василия, написав ему ответ в стихах.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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