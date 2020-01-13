“Так есть и так будет!” У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

В сети продолжает набирать обороты скандал вокруг украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, который опубликовал в Instagram видео с российским спецназом.

Ролик вызвал волну негодования со стороны украинцев, а сам боксер обратился к поклонникам стихом, в котором назвал россиян братьями. В ответ на критику Василия так же выступили на официальной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram LomUs Official. Здесь был опубликован ролик с победами легковеса на различных турнирах, после которого он выходил в ринг с украинским флагом.

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Lomachenko 🏆

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 12 Янв 2020 в 12:12 PST

"Так было, так есть и так будет", – подписали видео авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Василий Ломаченко опубликовал ролик, в котором прославляется "сила православного духа", а также благодарят "вежливых людей".

Украинцы гневно отреагировали на видео, а один из фанатов предложил включить боксера в список на обмен военнопленными с Россией.

Шоумен Сергей Притула высмеял Ломаченко, спросив его, почему на видео нет бурятских танкистов.

Кроме того, бывший атошник Роберто Моралес жестко прошелся по украинским спортсменам, назвав их гомосоветикусами.

Сам Ломаченко записал ответ к фанатам, заявив, что суть ролика не в российском флаге на шевронах спецназовцев.

Болельщики мощно отреагировали на обращение Василия, написав ему ответ в стихах.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com