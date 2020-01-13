“Так есть и так будет!” У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

3 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В сети продолжает набирать обороты скандал вокруг украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, который опубликовал в Instagram видео с российским спецназом.

Ролик вызвал волну негодования со стороны украинцев, а сам боксер обратился к поклонникам стихом, в котором назвал россиян братьями. В ответ на критику Василия так же выступили на официальной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram LomUs Official. Здесь был опубликован ролик с победами легковеса на различных турнирах, после которого он выходил в ринг с украинским флагом.

Новости"Малоросс – образ мышления": Ломаченко ярко высмеяли в карикатуре за скандал с военными РФ

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Lomachenko 🏆

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 12 Янв 2020 в 12:12 PST

"Так было, так есть и так будет", – подписали видео авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Василий Ломаченко опубликовал ролик, в котором прославляется "сила православного духа", а также благодарят "вежливых людей".

  • Украинцы гневно отреагировали на видео, а один из фанатов предложил включить боксера в список на обмен военнопленными с Россией.

  • Шоумен Сергей Притула высмеял Ломаченко, спросив его, почему на видео нет бурятских танкистов.

  • Кроме того, бывший атошник Роберто Моралес жестко прошелся по украинским спортсменам, назвав их гомосоветикусами.

  • Сам Ломаченко записал ответ к фанатам, заявив, что суть ролика не в российском флаге на шевронах спецназовцев.

  • Болельщики мощно отреагировали на обращение Василия, написав ему ответ в стихах.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор

"Так есть и так будет!" У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Вы только посмотрите!” Уайлдер обматерил Фьюри и Джошуа

1 час ago

“Мы не знаем”: Паркер назвал условие для боя с Усиком

1 час ago

“Так есть и так будет!” У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

3 часа ago

Непобедимый боксер нокаутировал соперника и потерял сознание

5 часов ago

Британский боксер рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера

10 часов ago