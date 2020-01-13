Непобедимый боксер нокаутировал соперника и потерял сознание

Не имеющий поражений американский боксер Джордж Ринкон одержал очередную досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, но сразу же после поединка потерял сознание.

Джордж Ринкон

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Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой в пользу американца. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и его отправили в больницу.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX

— Chris Deep (@Xdeep13) 12 Eanáir 2020

Отмечается, что во время поединка Джордж не пропустил ни одного удара, который мог бы вызвать серьезные последствия.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com