“Мы не знаем”: Паркер назвал условие для боя с Усиком

Новозеландец Джозеф Паркер был бы рад сразиться с украинцем Александром Усиком только в том случае, если это будет бой за титул чемпиона мира.

Бывший обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что его возможный соперник обладает сильными качествами.

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Джозеф Паркер

Boxing Scene

"Мне очень нравиться возможность подраться с Усиком. Он топ-боец с хорошими навыками, хорошими движениями, и я хотел бы проверить свои навыки против него, если бы это было за титул чемпиона мира. За эту возможность я бы ухватился обеими руками. Мы не знаем, освободит ли Джошуа пояс, мне просто нужно набраться терпения и посмотреть, что произойдет", – сказал Паркер в интервью Helen Yee Sports, передает Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк рассказал о том, что бой его клиента Александра Усика с британцем Дереком Чисорой не может быть чемпионским.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com