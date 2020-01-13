“Мозг не осилил”: украинцы эффектно пристыдили Ломаченко за видео со спецназом РФ

В сети продолжают обсуждать скандальное видео с российским спецназом и символикой РПЦ, которое на своей странице опубликовал известный украинский боксер Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко

Напомним, через пару дней после публикации спортсмен записал новое видео, в котором попытался объяснить свою позицию. В сети не поняли обращения боксера и ответили ему также стихами.

"Смотрел твой видосик недавно, Василий

Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил

Простые понятия. Ведь ты перепутал

Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!

Те парни, что в ролике метко стреляли

На землю твою вероломно напали

Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину

И путаешь родину и Батькивщину

Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе

А веру ты спутал с принадлежностью к своре", – опубликовали стих в одном из сообществ социальной сети Facebook UkrBall.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом. В частности, боксера предложили включить в список на обмен военнопленными с Россией.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com