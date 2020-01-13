“Малоросс – образ мышления”: Ломаченко ярко высмеяли в карикатуре за скандал с военными РФ

В сети на украинского боксера Василия Ломаченко, который угодил в скандал с российский спецназом, нарисовали карикатуру.

Автором выступил украинский художник Андрей Петренко, который опубликовал рисунок в Twitter.

"Малоросс – это не гражданство, это образ мышления", – говорится в подписи к карикатуре.

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На рисунке изображен Ломаченко, который одет в футболку с "вежливыми людьми", а над головой держит флаг Украины.

Карикатура на Ломаченко

Twitter Андрей Петренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский боксер Василий Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

Подписчики украинского боксера Василия Ломаченко в Instagram активно выражали свое недовольство из-за ролика, который сегодня появился на его странице.

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту другого украинского боксера Василия Ломаченко, который разместил скандальное видео с российским спецназом .

Известный украинский журналист, комментатор и телеведущий Роберто Моралес жестко прошелся по спортсменам после того, как Василий Ломаченко выложил видео с российскими спецназовцами.

Позже Василий Ломаченко ответил стихом на всеобщее недовольство, вызванное видео с российскими спецназовцами.

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Автор

Тимур Григоренко

По материалам: www.obozrevatel.com