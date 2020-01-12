Ломаченко отреагировал на свое видео со спецназом РФ, назвав россиян братьями: спортивные итоги 10 января

5 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ, а в Австралии акулы съели чемпиона по футболу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 11 января.

Кроме того, украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян" и "UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Ломаченко отреагировал на свое видео со спецназом РФ, назвав россиян братьями: спортивные итоги 10 января

"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ

В Австралии акулы съели чемпиона по футболу

"Позоришь себя": украинцы загнобили Ломаченко за "братьев-россиян"

"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону

"Бой невозможен!" Промоутер Усика сделал неожиданное заявление

Украинская фитнес-тренер снялась голой, пытаясь привлечь клиентов

Нокаутированный боец MMA напал на судью

Ибрагимович забил за "Милан" дебютный "слепой" гол-шедевр

Боец UFC отправил в нокдаун свою девушку

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Ломаченко отреагировал на свое видео со спецназом РФ, назвав россиян братьями: спортивные итоги 10 января

5 часов ago

20 млн за карьеру: сколько зарабатывают украинские теннисистки

19 часов ago

“Позоришь себя”: украинцы загнобили Ломаченко за “братьев-россиян”

21 час ago

Без Ломаченко: два украинца попали в топ-100 боксеров всех времен

1 день ago

Американка добыла разгромную победу и побила “вечный” рекорд Ломаченко

1 день ago