Ломаченко разгневал украинцев: спортивные итоги 10 января
В Украине набирает обороты скандал вокруг Василия Ломаченко, а в Испании сообщили о случаях травли Романа Зозули.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 января.
Кроме того, стала известна дата боя Ломаченко – Лопес. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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