Без Ломаченко: два украинца попали в топ-100 боксеров всех времен

Авторитетное издание WorldBoxingNews назвало 1000 лучших боксеров всех времен. Украинцы Александр Усик и Владимир Кличко вошли в топ-100 рейтинга.

Как сообщается на официальном сайте агентства, Кличко-младший оказался на 37-й строчке списка, а Усик замкнул первую сотню лучших. В список также вошли и другие представители Украины: Василий Ломаченко стал 113-м, Виталий Кличко – 139-м, а Виктор Постол, Кид Каплан, Сергей Деревянченко, Вячеслав Глазков и Владимир Сидоренко оказались в четвертой сотне боксеров и ниже.

Владимир Кличко и Александр Усик

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Стоит отметить, что первую позицию в рейтинге занял американец Флойд Мейвезер, а вторым и третьим стали филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монсон соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа признан боем десятилетия.

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По материалам: www.obozrevatel.com