“Величие с гадостью”: украинский комментатор гневно отреагировал на скандал с Ломаченко

1 час ago
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Известный украинский журналист, комментатор и телеведущий Роберто Моралес жестко прошелся по спортсменам после того, как Василий Ломаченко выложил видео с российскими спецназовцами.

Бывший атошник высмеял позицию атлетов, назвав их "гомосоветикусами".

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"Величие с гадостью": украинский комментатор гневно отреагировал на скандал с Ломаченко

Facebook Роберто Моралеса

"Сейчас вновь актуальной стала тема выдающихся спортсменов и г*ндонов по жизни. Ломаченко уникум как спортсмен, с уникальным тренером-отцом. Бог в своем мире, кстати, пока не полностью признан как Бог. Но и г*ндон как человек из Украины. Так бывает, зачастую, ибо 95% спортсмены гомосоветикусы. Величие рядом с гадостью. Мы с этим живем, потому что Вусик на этом фоне просто лох, другие представители боксерской братии еще хуже", – написал Моралес на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что позже этот пост Роберто был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировками спецназа РФ, в котором восхваляют "силу православного духа" и благодарят "вежливых людей".

Этот ролик вызвал настоящий гнев среди украинцев. Например, один из фанатов предложил включить боксера в список на следующий обмен военнопленными с Россией.

В свою очередь шоумен Сергей Притула посмеялся над Ломаченко, задав ему вопрос о бурятских танкистах.

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Автор

"Величие с гадостью": украинский комментатор гневно отреагировал на скандал с Ломаченко

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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