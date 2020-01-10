“Пишут шляпу”: Усик грозно обратился к критикам

Украинский супертяж Александр Усик грозно обратился к тем болельщикам, которые постоянно высказывают ему претензии.

Спортсмен заявил, что готов встретится с недоброжелателями с глазу на глаз, дабы выслушать негатив в свой адрес.

Новости"Ухватился бы": потенциальный соперник Усика высказался о бое с украинцем

Александр Усик

instagram.com/usykaa

"Друзья, злые, которые мне пишут какую-то шляпу. Меня это не задевает и не злит. Тем более, это не изменит мое мнение, которое у меня устоялось на протяжении долгого времени моей жизни. От того, что вы будете меня обзывать или писать какие-то гадости, я не стану лучше или хуже. Давайте договоримся: если у вас есть ко мне какие-то претензии, мы соберемся, и все желающие, которые хотят сказать мне то, что обо мне думают, сделают это в лицо. Это же намного приятнее, чем писать какую-то х*рню", – сказал Усик во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри самым сложным на сегодня соперником в дивизионе. Ранее сам Цыганский король гневно высказался в адрес Всемирной боксерской организации (WBO) из-за украинца, которого назвал бомжом.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com