Лопес – Ломаченко: названы дата и место боя

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что промоутер Боб Арум подтвердил организацию боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

"Арум говорит, что поединок Ломаченко – Лопес пройдет в какой-то из дней мая. Он состоится или на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, или на Ближнем востоке. Одно известно точно: этот бой станет следующим для обеих боксеров", – написал Ким на своей странице в Twitter.

Arum says that Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez is now slated for 'some time in May'. Could be MSG or the middle east. ''But one thing is for sure: that's the next fight for both of them."#boxing

— Steve Kim (@StevESPNKim) January 9, 2020

Напомним, что Лопес ранее рассказал о своем враждебном отношении к украинцу и заявил, что собирается нокаутировать его, поскольку не верит в объективность судейских оценок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в скандал после размещения резонансного видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

