Ломаченко спровоцировал дикий скандал из-за видео с “вежливыми людьми”: спортивные итоги 9 января
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал грандиозный скандал, опубликовав видео с российскими спецназовцами, а России наняла на работу арбитра Виктора Кашшаи.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 января.
Кроме того, женская сборная Украины провалила спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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