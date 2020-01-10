Ломаченко спровоцировал дикий скандал из-за видео с “вежливыми людьми”: спортивные итоги 9 января

3 часа ago
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Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал грандиозный скандал, опубликовав видео с российскими спецназовцами, а России наняла на работу арбитра Виктора Кашшаи.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 января.

Кроме того, женская сборная Украины провалила спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Ломаченко спровоцировал дикий скандал из-за видео с "вежливыми людьми": спортивные итоги 9 января

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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