“Это ошибка”: Лопес высказался о бое с Ломаченко

28 минут ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Американский боксер Теофимо Лопес готовится дать настоящий бой украинскому суперчемпиону Василию Ломаченко.

Два представителя легкого веса весной разыграют звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе, а Теофимо уверен в своей будущей победе.

НовостиЛомаченко угодил в скандал из-за видео с российскими спецназовцами

"Это ошибка": Лопес высказался о бое с Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"У меня остался только один бой в легком весе. Я хочу провести его прямо сейчас, чтобы подняться в следующую категорию. Мы ведем переговоры с Ломаченко, я целиком и полностью открыт к этому бою. Я никого не избегаю. Я единственный боксер, готовый боксировать со всеми. Это, наверное, очень удивляет моих соперников. Они считают меня молодым и неопытным, но я докажу, что это ошибка. Не надо меня недооценивать. Хотя, мне даже нравится, когда мои соперники так делают. Они облегчают мне задачу таким образом", – сказал Лопес в интервью каналу ESPN, пишет iSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер обоих боксеров Боб Арум назвал дату и место проведения боя Ломаченко – Лопес.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор

"Это ошибка": Лопес высказался о бое с Ломаченко

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Это ошибка”: Лопес высказался о бое с Ломаченко

28 минут ago

“Демоны рогатые!” Тренер Усика наехал на критиков Ломаченко

1 час ago

“Пишут шляпу”: Усик грозно обратился к критикам

1 час ago

Лопес – Ломаченко: названы дата и место боя

7 часов ago

“Ухватился бы”: потенциальный соперник Усика высказался о бое с украинцем

7 часов ago