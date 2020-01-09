Смеялся над Усиком: британец бросил вызов Поветкину

Британец Диллиан Уайт выразил желание подраться с россиянином Александром Поветкиным весной нынешнего года.

31-летний боксер, который с издевками отзывался об украинце Александре Усике, считает, что поединок против Русского Витязя получится очень ярким. Кроме того, в интервью Sky Sports Уайт поддел американского чемпиона Деонтея Уайлдера.

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Диллиан Уайт

Sky Sports

"Я не собираюсь еще 800 дней ждать боя с Уайлдером. Нафига? Слышал, мой промоутер говорил о дате 18 апреля. На нее я ориентируюсь. Если Поветкин хочет боя, он его получит. Мы оба не самые подвижные боксеры, поэтому просто прем вперед. Это будет рубка. Поветкин выходит в ринг драться. Давайте выясним, чей левый хук лучше", – сказал Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин в своем последнем поединке разошелся миром с американцем Майклом Хантером.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com