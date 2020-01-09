Схватил между ног: видео тренировки Ломаченко стало хитом

9 часов ago
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Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко вызвал бурю восторга в сети, показав эпичное видео с тренировки.

Наш боксер начал подготовку к бою с американцем Теофимо Лопесом, в котором они разыграют званию абсолютного чемпиона мира ориентировочно в апреле.

На странице LomUs Official в социальной сети Instagram появилось видео разминки Ломаченко. В ролике Василий сначала разминает руки, а в конце исполнил знаменитый трюк Майкла Джексона, схватив себя между ног.

Новости"Не абсолютный": американская боксерша поддела Ломаченко

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Тренировка , упражнение номер 1😀#fun#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial #usyk#kiev#odessa#лома#ломаченко#усик

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 9 Янв 2020 в 1:03 PST

Фанаты оценили юмор спортсмена, забросав его соответствующими комментариями. "Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике", "В нужный момент просто ножку вставил", "Здорово!", "Последнее – самое важное движение в тренировке", – отреагировали болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко был назван лучшим боксером планеты в возрасте 30 лет.

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Автор

Схватил между ног: видео тренировки Ломаченко стало хитом

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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