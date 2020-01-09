Невыгоден Джошуа: российский экс-чемпион оценил Усика

Украинец Александр Усик вряд ли выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа, так как в команде AJ наверняка опасаются нашего соотечественника.

Такое мнение в интервью журналисту Владиславу Усачеву выразил бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе россиянин Султан Ибрагимов.

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"Я не думаю, что Джошуа организуют бой с Усиком, потому что Усик той стороне очень невыгоден. Усик может переиграть Джошуа. Для Усика в супертяжелом весе самые тяжелые соперники – Уайлдер и Фьюри. Уайлдер может просто пробить защиту, а Фьюри будет его держать на дистанции и ничего не даст сделать. С остальными боксерами я не вижу проблем для Усика", – сказал Ибрагимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Тайсона Фьюри сам Александр Усик назвал на сегодня самым сложным для себя оппонентом в дивизионе.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com