Ломаченко угодил в скандал из-за видео с российскими спецназовцами

2 часа ago
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Украинский боксер Василий Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал огромное недовольство в комментариях.

В видеозаписи идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы. Кроме того, в конце ролика его авторы выражают благодарность за помощь в съемках "Вежливым людям". Именно так называли военнослужащих РФ, на военной форме которых не было распознавательных знаков.

Ломаченко угодил в скандал из-за видео с российскими спецназовцами

Василий Ломаченко

Instagram Василия Ломаченко

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Подписчики Ломаченко активно выражают свое недовольство в комментариях под постом боксера, который пока никак не отреагировал на гневные сообщения.

НовостиЛомаченко стал лучшим боксером мира

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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