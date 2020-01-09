Ломаченко угодил в скандал из-за видео с российскими спецназовцами
Украинский боксер Василий Ломаченко разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал огромное недовольство в комментариях.
В видеозаписи идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы. Кроме того, в конце ролика его авторы выражают благодарность за помощь в съемках "Вежливым людям". Именно так называли военнослужащих РФ, на военной форме которых не было распознавательных знаков.
Василий Ломаченко
Instagram Василия Ломаченко
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Подписчики Ломаченко активно выражают свое недовольство в комментариях под постом боксера, который пока никак не отреагировал на гневные сообщения.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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