“Где бурятские танкисты?” Притула ответил Ломаченко из-за видео со спецназом России

5 часов ago
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Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула высмеял боксера Василия Ломаченко за ролик с российским спецназом.

Бывший участник Comedy Club, а ныне волонтер, едко прокомментировал видео спортсмена о "силе православного духа" с благодарностью "вежливым людям", которое чемпион легкого веса опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Где бурятские танкисты?" Притула ответил Ломаченко из-за видео со спецназом России

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!" – отреагировал с насмешками на ролик Сергей в комментариях под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом. В частности, боксера предложили включить в список на обмен с Россией военнопленными.

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Автор

"Где бурятские танкисты?" Притула ответил Ломаченко из-за видео со спецназом России

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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