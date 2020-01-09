Фьюри обозвал Усика: спортивные итоги 8 января

8 часов ago
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Украинского суперчемпиона Василия Ломаченко назвали лучшим боксером мира, а "Динамо" объявило о втором зимнем трансфере.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 января.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри жестко высказался о Всемирной боксерской организации (WBO) из-за Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Ломаченко стал лучшим боксером мира

"Какой-то бомж!" Обидчик Кличко оскорбил Усика

Официально: "Динамо" оформило второй трансфер 2020 года

"Не прет": Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Невеста игрока "Шахтера" разделась на пляже, поразив размерами бюста

"Никогда не узнаем правду": жена экс-игрока "Динамо" резко высказалась о крушении Boeing в Иране

Матч в Киеве вошел в список лучших поединков десятилетия

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор

Фьюри обозвал Усика: спортивные итоги 8 января

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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