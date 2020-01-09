Фьюри обозвал Усика: спортивные итоги 8 января

Украинского суперчемпиона Василия Ломаченко назвали лучшим боксером мира, а "Динамо" объявило о втором зимнем трансфере.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 января.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри жестко высказался о Всемирной боксерской организации (WBO) из-за Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com