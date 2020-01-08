“Непонятно, что в голове”: Усик назвал самого тяжелого соперника

47 минут ago
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Украинский супертяж Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри самым сложным на сегодня оппонентом в дивизионе.

Наш соотечественник объяснил, что Цыганский король является крайне непредсказуемым и неудобным боксером.

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"Непонятно, что в голове": Усик назвал самого тяжелого соперника

Александр Усик (справа)

"Тяжелее всего будет с самим собой. Бой с самим собой – он продолжается. Если считать других представителей супертяжелого веса, то ФЬюри, наверное. Это мое мнение. Самый тяжелый бой был бы с Тайсоном Фьюри. Он тип непредсказуемый, под два метра роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик во время встречи с юными боксерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Тайсон Фьюри жестко высказался в адрес Всемирной боксерской организации (WBO) из-за Александра Усика.

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Автор

"Непонятно, что в голове": Усик назвал самого тяжелого соперника

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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