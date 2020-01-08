“Какой-то бомж!” Обидчик Кличко оскорбил Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко оскорбил обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

Агрессивную реакцию британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

Тайсон Фьюри назвал Усика "бомжом"

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри, чьи слова приводит BoxingScene.

Валькарсель поспешил объяснить, что лишение Тайсона Фьюри статуса обязательного претендента было вызвано его контрактными обязательствами, которые не позволяют ему в ближайшем будущем драться за титул WBO или же с соперниками из рейтинга организации.

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"Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен… В этом причина того, почему WBO убрало тебя из рейтингов. Кстати, чемп, удачи!", – отметил Валькарсель.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри единогласным решением судей победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него пять чемпионских поясов.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер назвал наиболее вероятную дату и место боя Усика.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com