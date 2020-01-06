“Не абсолютный”: американская боксерша поддела Ломаченко
Американская боксерша Кларесса Шилдс пообещала побить рекорд украинца Василия Ломаченко.
Наш соотечественник всего за 12 поединков сумел стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Спортсменка из США намерена установить планку на отметке в 10 боев победой над Кристиной Хаммер 10 января.
Новости"Мейвезер – не спортсмен": Ломаченко резко высказался о знаменитых чемпионах мира
Кларесса Шилдс
bjpenn.com
"Ломаченко удерживает рекорд в 12 боев, став чемпионом мира в трех дивизионах. Я сделаю это за 10, и я стану не только трижды чемпионом мира в разных весовых категориях, но я также являюсь абсолютной чемпионкой и у меня есть две золотые олимпийские медали. Ломаченко не абсолютный чемпион", – приводит слова Шилдс bjpenn.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото Василия Ломаченко и Александра Гвоздика с сигаретами и водкой вызвало ажиотаж в сети.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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