Скандальный бой украинца признан лучшим в 2019 году

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным за пояса IBF и IBO в среднем весе назван лучшим поединком 2019 года по версии авторитетного американского издания.

Как сообщает BoxingScene, Головкин был очевидным фаворитом боя, а после падения Деревянченко на мат в первом раунде казах был уверен в легкой победе. Во втором раунде украинец получил рассечение правой брови, что ограничивало его обзор на протяжении всего оставшегося поединка, но это не мешало ему раз за разом отвечать на сильные удары Головкина.

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко

УНИАН

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, после чего судьи присудили победу казаху (115-112, 115-112, 114-113). Решение арбитров вызвало недовольство у многих экспертов и зрителей, которые освистали Головкина во время послематчевого интервью.

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По материалам: www.obozrevatel.com