“Очень непросто”: Кличко рассказал о спаррингах с Усиком

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал о перспективах своего соотечественника Александра Усика в супертяжелом весе, а также заявил, что недавно проводил с ним спарринги.

Владимир Кличко и Александр Усик

Instagram Александра Усика

"Мы ведь с ним спарринговали. Я до сих пор поддерживаю себя в форме. Так вот, мы спарринговали где-то две-три недели назад. У него очень большие руки, красивейшая техника. Спарринговать с ним – совершенно непростое дело, хотя я все еще в неплохой форме", – цитирует Кличко Youtube-канал The Boxing Icons.

Он также добавил, что у Усика "есть все шансы в супертяжелом дивизионе".

"Ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Этот переход похож на смену любительского бокса на профессиональный. Это все тот же спорт – бокс, но все немного по-другому", – добавил легендарный экс-чемпион.

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Канал поделился видео 2 января. Правда, неизвестно, когда именно делалась запись интервью. Есть сомнения в том, что Кличко и Усик действительно спарринговали в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Энтони Джошуа поставила жесткое условие украинскому боксеру Александру Усику, который является официальным претендентом на пояс WBО.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com