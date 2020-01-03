“Очень непросто”: Кличко рассказал о спаррингах с Усиком
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал о перспективах своего соотечественника Александра Усика в супертяжелом весе, а также заявил, что недавно проводил с ним спарринги.
Владимир Кличко и Александр Усик
Instagram Александра Усика
"Мы ведь с ним спарринговали. Я до сих пор поддерживаю себя в форме. Так вот, мы спарринговали где-то две-три недели назад. У него очень большие руки, красивейшая техника. Спарринговать с ним – совершенно непростое дело, хотя я все еще в неплохой форме", – цитирует Кличко Youtube-канал The Boxing Icons.
Он также добавил, что у Усика "есть все шансы в супертяжелом дивизионе".
"Ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Этот переход похож на смену любительского бокса на профессиональный. Это все тот же спорт – бокс, но все немного по-другому", – добавил легендарный экс-чемпион.
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Канал поделился видео 2 января. Правда, неизвестно, когда именно делалась запись интервью. Есть сомнения в том, что Кличко и Усик действительно спарринговали в декабре 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, команда Энтони Джошуа поставила жесткое условие украинскому боксеру Александру Усику, который является официальным претендентом на пояс WBО.
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Автор
Денис Карпов
По материалам: www.obozrevatel.com
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