Обидчика Гвоздика из России могут лишить чемпионского пояса: спортивные итоги 2 января

В социальной сети Instagram появилось раритетное фото Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, а вратарь сборной Украины Андрей Лунин сменит клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 2 января.

Кроме того, россиянина Артура Бетербиева могут лишить чемпионского пояса из-за его политических взглядов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Водка стаканами и сигареты: Ломаченко и Гвоздик поразили сеть

Голкипер сборной Украины сменит клуб: СМИ сообщили подробности

Отказ из-за политики: российского обидчика Гвоздика могут лишить чемпионского пояса

"Кошечка!" 19-летняя украинская теннисистка восхитила фанатов в Instagram

"Началась война": известный футболист рассказал о жителях Донецка, "которые потеряли все"

Киберспортсменка показала голую грудь в прямом эфире

Чемпион Украины продолжит карьеру в московском "Спартаке"

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com