“Не будет”: промоутер резко высказался о Джошуа

4 часа ago
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Известный промоутер из организации Top Rank Боб Арум высказал свое мнение о потенциальном бое между Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Я сделаю большой прогноз. Через год в это же самое время не будет больше никакого Джошуа. Почти все недооценивают Пулева, который надрывает задницу на тренировках в моем зале", – цитирует Арума агентство Tribuna.

"Не будет": промоутер резко высказался о Джошуа

Боб Арум

Укринформ

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Он также рассказал, за счет чего Пулев может победить британского боксера.

"Кубрат не будет подходить к бою с Джошуа таким же жирным, как Руис-младший. Он будет прессинговать Джошуа и сможет его нокаутировать", – добавил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик по линии WBO или Кубрат Пулев по линии IBF станет следующим соперником Энтони Джошуа в поединке за чемпионский титул.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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