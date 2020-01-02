Единственный в истории: умер легендарный боксер

9 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе Карлос де Леон умер 1 января 2020 года в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Ему было 60 лет.

Как сообщает агентство vringe, пуэрториканец начал карьеру в 1974 году, а в 1980-м стал чемпионом крузервейта по версии WBC после победы над Марвином Кеймелом. Де Леон потерял титул в 1982 году после поражения нокаутом от Эсти Гордона, но вернул его уже в следующем году, взяв верх в матче-реванше. Это позволило ему стать первым в истории двукратным чемпионом дивизиона.

Единственный в истории: умер легендарный боксер

Карлос де Леон

bokser.org

Новости"Жена изменила мужу с Усиком": появилось полное видео "приключений" нашего боксера

Стоит отметить, что никому, кроме него, не удавалось завоевать титул чемпиона крузервейта четыре раза. Де Леон закончил карьеру в 1955 году с показателем 53-8-1, 33 КО.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о месте проведения следующего боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “WBC” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Мейвезер – не спортсмен”: Ломаченко резко высказался о знаменитых чемпионах мира

4 часа ago

”Кошечка!” 19-летняя украинская теннисистка восхитила фанатов в Instagram

6 часов ago

Отказ из-за политики: российского обидчика Гвоздика могут лишить чемпионского пояса

7 часов ago

Глава UFC анонсировал реванш между Мейвезером и МакГрегором

8 часов ago

Единственный в истории: умер легендарный боксер

9 часов ago