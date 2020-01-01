Бой Усик – Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

5 минут ago
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Букмекерские конторы резко изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика (17-0, 13 КО) против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Бой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

Бой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

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Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО) в бою-реванше и вернул свои чемпионские пояса.

Несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником Энтони станет Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.

Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие

Сам британец заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Пулевым.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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