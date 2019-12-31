“В своей стране”: Усик обратился к украинцам

Украинец Александр Усик пожелал своим соотечественникам наступления мира в стране в 2020 году.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер назвал богатство и карьерный рост не главным достижением в жизни человека.

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Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 31 Дек 2019 в 6:13 PST

"Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу, чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа", – написал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик принял участие в романтической фотосессии с супругой Екатериной.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com