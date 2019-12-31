“Ограниченный”: Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

7 часов ago
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, по каким правилам стоит проводить поединок против главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА ещё добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс – это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса", – цитирует Емельяненко агентство Чемпионат.

"Ограниченный": Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Александр Емельяненко

tass.ru

Новости"Отвечаю, ждите!" Кадыров пригрозил Емельяненко

Он также поделился информацией о том, как проходит его подготовка в бою.

"В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково", – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде поединка.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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