Боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

Филиппинский боксер второго легчайшего веса Джунриэль Рамонал сотворил очередную грандиозную сенсацию на шоу в японском Токио, завоевав чемпионский пояс WBO Asia Pacific.

Рамонал, который не выходил в ринг на протяжении четырех лет с 2014-го по 2018-й год, уже в первом раунде нокаутировал местного чемпиона Юсаку Кугу. Филиппинец считался явным андердогом, но уже в середине стартового раунда отправил соперника на канвас мощным кроссом с правой в голову.

Upset alert: Filipino journeyman Jhunriel Ramonal (17-8-6, 10KOs) scored a first round KO of Yusaku Kuga (19-4-1, 13KOs) on the New Year’s Eve card in Tokyo. It’s Ramonal’s second straight upset KO in Japan pic.twitter.com/AZZ7mjl30t

— Ryan Songalia (@ryansongalia) 31 декабря 2019 г.

Японец сумел подняться на счет семь, однако очень неуверенно стоял на ногах и вынудил рефери остановить поединок. Отметим, что это уже второй апсет в исполнении Рамонала – в октябре он побил другого представителя Японии Шинго Ваке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний боксер из Афганистана Хасибулла Ахмади по прозвищу Калашников добыл эффектную победу в Дубае.

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com