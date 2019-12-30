Стал известен соперник Усика в случае отказа Джошуа
Джозеф Паркер станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика, если Энтони Джошуа решит провести поединок против болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщает агентство worldboxingnews, британец испытывает серьезное давление из-за необходимости провести защиту титулов WBO против Усика и IBF против Пулева в одно и то же время. Болгарин считается более вероятным претендентом на бой с Джошуа, несмотря на то, что украинец и британец имеют соглашение с одной промоутерской компанией.
Энтони Джошуа – Александр Усик
fightnews.info
Таким образом, Усик может получить шанс завоевать пояс WBO в бою против бывшего соперника Джошуа Джозефа Паркера, а британец сможет провести поединок против победителя реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри летом 2020-го года.
НовостиНа голое тело: Усик с женой снялись в соблазнительной домашней фотосессии
Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоялся 29 апреля 2017 года, назван лучшим поединком десятилетия.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме “WBO” на OBOZREVATEL.
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ