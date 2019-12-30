“Отвечаю, ждите!” Кадыров пригрозил Емельяненко

3 часа ago
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в бою, который запланирован на 2020 год.

Политик готов сразиться с бойцом смешанных единоборств по правилам бокса.

"Отвечаю, ждите!" Кадыров пригрозил Емельяненко

Рамзан Кадыров (слева)

Twitter Рамзана Кадырова

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"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" – написал Кадыров на своей странице в социальной сети Twitter.

Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.
Так что, ждите!
Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар.
Короче, угадайте, в корпус или в голову?

— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 29 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

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Автор

"Отвечаю, ждите!" Кадыров пригрозил Емельяненко

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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