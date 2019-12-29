Усик — Джошуа: букмекеры изменили котировки на победителя супербоя

Букмекерские конторы немного повысили котировки на победу Александра Усика (17-0, 13 КО) в теоретическом бою против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Усик – Джошуа

Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие

Поставить на победу Энтони можно все так же с коэффициентом 1,20. Триумф же Усика оценивается показателем 4,55 (было – 4,60). Коэффициент на ничью по прежнему достигает уровня 25,00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО) в бою-реванше и вернул свои чемпионские пояса.

Несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником британца станет Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.

Сам британский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBО заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Пулевым.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com