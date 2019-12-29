Дэвис – Гамбоа: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) встречается с опытным кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе.

Джервонта Дэвис (справа)

Вечер бокса на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджиа, США) начнется, когда в Украине будет воскресенье, 29 декабря. Старт поединков в 03:55 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция будет доступна в этой новости.

Новости"Каким-то чудом": Ломаченко язвительно отозвался о победе Лопеса

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Джервонта "Танк" Дэвис (22-0-0, 21 KO), обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) устроил потасовку.

На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com